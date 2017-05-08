抗議禁用魚槍 漁民持「槍」怒刺「愚業鼠」

抗議禁用魚槍，漁民怒刺愚業鼠。（莊哲權攝）

漁業署擬規定12海浬內禁止使用魚槍，上百名台東漁民今到縣議會表達抗議。（莊哲權攝）

漁業署擬規定12海浬內禁止使用魚槍，上百名台東漁民今到縣議會表達抗議。（莊哲權攝）

漁業署擬規定12海浬內禁止使用魚槍，上百名台東漁民今天到台東縣議會串聯，持「槍」刺死「愚業鼠」表達抗議，要求政府停止不當管制，不要把魚槍汙名化，議長饒慶鈴呼籲大家團結，發文給行政院，擋下該草案。

漁業署於3月間預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，其中規定12海浬內海域禁止使用魚槍，包括綠島及新港區漁會的漁民近300人今天上午集結在縣議會，掛起抗議布條，痛批「腦殘政府官逼民反」，主張「保障憲法人民基本權利」。

漁民帶來1隻諷刺漁業署「愚業鼠」，在會議結束前，持「槍」把這隻大老鼠刺得肚破腸流，有位漁民說，他1天平均射到5條魚，何來破壞生態？魚槍是漁民的飯碗，此管制措施剝奪了人民生存權，政府不要趕盡殺絕。

綠島人田亦生說，魚槍文化是代代相傳，他從小就射魚，是高選擇性的漁法，比起拖網圍網，魚槍狩獵乃是永續魚法。

在綠島經商的陳盈明說，該管制增加漁民與觀光業者的對立與互相猜疑，綠島已經有2處保育區，政府不能太「鴨霸」。饒慶鈴表示，議會將行文行政院停止制訂不當措施。

(中時)