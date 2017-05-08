韓大選將登場 「反同」文在寅PK「韓版比爾蓋茲」安哲秀

目前呼聲最高的南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人文在寅。(圖/美聯社)

南韓第二大反對黨「國民之黨」總統候選人安哲秀，有韓版比爾蓋茲之稱。第二大反對黨「國民之黨」

法國大選剛剛落幕，韓國大選明日(9日)將登場，5位主要候選人:文在寅、安哲秀、洪準杓、沈相奵、劉承旼捉對廝殺，上周末許多候選人都積極展開最後拉票，目前民調聲勢較為領先的有64歲保守派文在寅(Moon Jae-in)和55歲安哲秀(Ahn Cheol-soo)，另外也有人看好黑馬洪準杓。

目前民調聲勢一路領先的文在寅，代表南韓最大在野黨共同民主黨參選總統，他主張親北韓立場，一直備受爭議，但是卻不減他的支持度，美國《時代》雜誌還將他封為「唯一能和北韓金正恩談判的專家」，相信只有他能夠不用戰爭的方式，以談判者的身分化解北韓問題。但是外界依然擔憂文在寅當選後，是否疏遠美國，親近北韓，讓美韓薩德合作生變，事情變得更加複雜。

此外，文在寅日前又公開表態「反對同性戀」，他認為同性戀會削弱國防力量，並不贊成讓同性戀相關議題合法化，但是也有南韓民眾認為，文在寅只有公開「反同」，才能讓他在保守國家獲得更多支持。除了文在寅以外，執政黨自由韓國黨候選人洪準杓也早已表態「反同性戀」，目前5位主要候選人中，只有正義黨候選人沈相奵認為「同性戀不是拿來贊成或反對的議題，而是民主國家必須尊重少數族群的人權和自由」。

另一位聲勢較為領先的是被稱為「韓版比爾蓋茲」安哲秀，他代表第二大反對黨「國民之黨」參選，選前1個月，民調突然一下子從19%勁升到35%，甚至逆轉原本一路領先的文在寅，有媒體分析認為文在寅保守派立場太過強烈，才讓選民轉而支持進步派的安哲秀，他是出身醫生世家的軟體大亨，年近半百轉換身分，成為政壇小清新，深受南韓年輕人的喜愛，但是他是否能夠繼續持穩態勢，與呼聲很高的文在寅一爭長短，有待明日見真章。

韓國總統大選將於9日登場，當地已於上周四、五(4、5日)進行史上首次提前投票，讓外出工作無法回鄉或是投票日無法出席投票的選民，可以提前在首爾火車站、仁川機場等3507個投票站，投下神聖的一票。

(中時電子報)