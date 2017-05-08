大陸籃協新主席姚明：目標拿到奧運入場券
大陸籃協新任主席、前NBA明星姚明，誓言中國男籃在2019年世界杯的目標，就是拿到東京奧運會入場券。
姚明在接受《廣州日報》訪問時說，現在當了籃協主席感覺和原來不一樣了，以前關心的就是比賽，裡面有菜的原料，現在更關心的就是做菜的辦法，而不是菜端上來後好不好吃、好不好看。背後的組織、管理的機制是什麼樣子的，這是現在他所關心的。
2019年世界杯中國當東道主，姚明有自己的看法，也有明確的目標。他說：「我們是東道主，希望把比賽辦得精彩，也希望我們自己的球隊打出精彩的比賽。我的期望是，中國男籃能在世界杯中獲得2020年東京奧運會的參賽資格。」2019年男籃世界杯成績最好的亞洲球隊，可以直接獲得2020年東京奧運會參賽資格。
(旺報)
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