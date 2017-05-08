苗栗農婦人命案　吳嫌坦承殺人

警方將留有血跡的水果刀送驗，與死者DNA相吻合。（黎薇翻攝）

化驗比對結果直指吳嫌幾乎就是兇手，警方今天上午借訊羈押中的吳嫌，吳嫌初步坦承殺人，犯案動機仍在偵訊。（黎薇翻攝）

苗栗檢警偵辦竹南鎮65歲鄧姓農婦命案，警方逮捕有暴力前科的37歲吳姓男子到案，但他始終否認殺人，警方科學辦案，將他機車置物箱內一把水果刀柄遺留血跡、沾染血的白色布鞋等跡證送往刑事局化驗，比對結果昨天下午出爐，疑似兇刀的水果刀及布鞋的血跡與死者DNA相吻合，命案現場採獲鞋印與吳嫌穿著的白布鞋印痕也類同。

警方上午借訊羈押中的吳嫌，吳嫌初步坦承殺人，犯案動機仍在偵訊，下午將吳嫌押往命案現場模擬犯案過程。

(中時)