16歲少女美甲沒給錢 店家貼網並報案

美甲師將店內監視器畫面貼網並報案，呼籲少女出面付錢及道歉。（孟祥傑翻攝）

新店區1名美甲師在臉書社團貼文指出，1名女性客人到店內做完指甲後表示忘記帶錢，留下電話、地址後竟一去不回，打電話才發現是空號，懷疑遭到詐騙，持店內監視器畫面向警方報案，警方循線查出這名客人竟是年僅16歲的少女，不僅電話是空號，地址也是假的，美甲師將監視器畫面貼上臉書社團並呼籲少女出面付款及道歉，否則將正式提告，警方表示將通知少女說明釐清案情。

(中時)