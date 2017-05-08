高球大新聞！ 「火爆小子」達利終結13年冠軍荒
今天(8日)全球高壇大事，不是美巡(PGA)富國銀行錦標賽「球王」強森沒有奪「連4勝」，更不是韓國女將金世煐在女子美巡(LPGA)歐秋雅邀請賽封后，而是美國「火爆小子」達利在美國冠巡(長春)終結長達13年之久的冠軍荒。
今年51歲的達利，有3點「特徵」風靡全球高壇，他是伍茲1997年征戰美巡之前的開球距離最遠的「重炮」，讓人看了驚嘆不已；花悄鮮豔服裝，叫人看的心花怒放；酗酒與輕易動怒摔球桿，大家看了永生難忘。
即使達利酗酒、壞脾氣名聞天下，但他毫不作做的個性與灑脫的球風，幾10年來始終是球迷關注的球星，如今在冠巡賽Insperity邀請賽贏得近13年首冠，免不了成了美國媒體當天的高球「重大新聞」。
達利1991年至2004年共贏得五座美巡冠軍，包括1991年美國PGA錦標賽與1995年英國公開賽2場大賽，上1場美巡冠軍是2004年的別克邀請賽，去年滿50年之後，開始征戰冠巡賽。
去年Insperity邀請賽是達利的冠巡首戰，1年之後，他穿著印有美國國旗的褲子，於這場比賽以總桿202桿(-14)奪冠，這1勝等了13年，奪冠時，多位選手都對他潑水慶祝奪冠。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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