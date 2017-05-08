宜議員批縣府與市公所私相授受 宜市李科永圖書館興建案惹爭議

宜蘭市公所正在規劃興建的李科永紀念圖書館，今天遭到多位縣議員質疑，指宜蘭縣政府直接將土地、經費撥給市公所去執行，卻未經過縣議會審議通過，是違法私相授受；縣府對此表示，土地只是無償撥用，但所有權並未移轉，此外，中央法令並未限制不可，因此沒有違法問題。

宜蘭縣議會今天質詢文化局及相關業務單位，多位議員聚焦在宜蘭市公所正在規劃興建的李科永紀念圖書館；議員們質疑說，宜蘭市的李科永紀念圖書館，土地是縣政府的，經費則是李科永文教基金會之前所捐的7000萬元，加上縣府另外編列的2000萬元，錢跟土地都是縣政府的，為什麼全案會突然交給宜蘭市公所去規劃興建管理？事先也沒有經過縣議會的討論審查通過，即使縣府與市公所都是公部門，蓋圖書館也不是用於營利，但仍不可以這般私相授受。

文化局答覆說，宜蘭市的李科永紀念圖書館走無償撥用的方式，不涉及所有權移轉，只是管理機關有所變更，也沒有追加2千萬，而是公所自籌款項。

縣府財政處也進一步解釋說，議員們質疑的違法部分，應該是根據《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》第30條規定（各級政府機關申請撥用縣有非公用土地，應檢具撥用計畫及圖說，報其上級機關核明屬實，並徵詢管理單位及本府同意後，送議會審議通過，依土地法第26條規定辦理。前項撥用之土地及其定著物，屬於縣有財產者，得一併辦理撥用。）但是這條自治條例內容，之前已被行政院認定是擴權並要求修改，基於地方自治法令與中央發生衝突時，仍以中央法令為準的原則，縣府的作法並無違法問題，同時也正在針對《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》有問題之處做通盤檢討。

(中時)