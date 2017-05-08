協助高齡溫暖送情 南開科大志工帶給老人歡樂

南開科大學生志工校外協助高齡溫情送暖，教導榮民伯伯彩繪、黏貼，從作品完成中增加成就感。（南開科大提供）

參與「協助高齡、溫暖送情」的南開科工學生志工群。（南開科大提供）

南開科大生活輔導組鼓勵學生秉持「協助高齡、溫暖送情」精神，帶給老人們歡樂，8日前往台中榮總埔里分院，舉辦校外志工服務，將活力與朝氣帶給住院安養的榮民伯伯，在他們單調的生活中注入暖流，對生命重拾希望。

「協助高齡、溫暖送情」活動列車，在溫馨五月開進中榮埔里分院護理之家，邀集電資系與福祉系志工、學生及衛服社員，除由學生以帶動跳、舞蹈表演及團康遊戲，帶給老人們歡樂，也協助推送榮民伯伯搭車至日月潭休閒娛樂，讓身心靈都放鬆。

台中榮總埔里分院護理人員齊雪汝表示，很感謝南開科大志工同學們費盡巧思，為埔榮護理之家帶來活力歡笑與朝氣，讓高齡老人的生活充滿變化，也讓他們展露開懷笑臉；南開科大並也以易開罐工藝，讓榮民伯伯藉由彩繪、黏貼及敲打動作，刺激感官，在完成作品中增加成就感。

南開科大學務長陳榮煇表示，學生志工走出校園、深入校外服務，藉由與老人家聊天等互動交流，增進對長者了解及資源需求，並設法改善生活環境、身心健康以及飲食等問題，才是真正的「樂在服務‧快樂學習」。

(中時)