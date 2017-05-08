不滿討債集團上門要錢 父護子刺死要債男
北市士林區通河西街，昨天晚間10點50分發生一起凶殺命案，林姓死者上門討債，卻被欠錢男子的父親持水果刀刺入胸腔，林姓狂奔100公尺試圖逃跑，仍因刀傷深及胸腔，失血過多死亡。警方當場逮捕王姓男子，訊後依殺人罪移送法辦。
居住在社中街158巷內的王姓男子，昨天傍晚接到討債集團林姓男子的電話，要他返家處理兒子欠下的18萬債務，王男酒後，因男子不斷要求還錢，揚言再不還錢，就「撂人」前來助陣，鬧得他們一家雞犬不寧，王男則回嗆：「每天來要錢，哪有時間去借錢！」雙方越吵越激烈，王返回屋內拿水果刀。
47歲身材瘦小的王男，面對高出1個頭22歲要債的林男，出奇不意地朝右胸、左腋下各刺1刀，雙方發生扭打，死者受傷後往巷弄逃逸，林還忍著痛風關節疼痛，一拐一拐在後面追，嘴上大喊「賣走」，死者不顧疼痛狂奔100公尺，最後通河西路二段倒地，路人見狀報警。
警方立即到場將王嫌逮捕，她坦承酒後被話語激怒，而林男送醫急救，12點多因失血過多宣告不治，這名凶嫌為了保護兒子，堅持不願意說出18萬債務的原因。
(中時)
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