員警查獲梅子粉？檢驗竟是毒品

右邊可不是梅子粉而是毒品。(許素惠翻攝)

斗南派出所警員卓育秋、蘇仁昱等人查獲林男及丁男吸食二級毒品安非他命，除在林嫌車內查獲二級毒品安非他命1小包(1.05公克)，另在丁嫌隨身攜帶的香菸盒內查獲一包粉紅色不明粉末(0.52公克)，丁嫌表示是梅子粉，警懷疑，使用毒品原物測試組當場測試，結果是二級毒品安非他命摻三級毒品愷他命的新興型混合毒品，訊後將林嫌與丁嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

(中時)