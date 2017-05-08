Janet誘人視角不像孕婦 挺4月肚按摩被圍剿
女星Janet（謝怡芬）和混血老公George結婚2年多，小倆口在愚人節幽默宣布肚皮有喜，自從Janet懷孕後，胸部升級不少，George更是讚不絕口直說「很大、很大！很好！」懷首胎的Janet不時會秀出孕肚，分享懷孕的喜悅，不過她曬出按摩照時，卻遭正義模人盯上！
Janet懷孕後，已分別在美國和台灣做產檢，目前還沒決定在美國或台灣生產，不過她昨（7日）透露在坐飛機回台前夕，老公送她回台前最好的禮物「一個我很需要的按摩」，照片中Janet以白布遮掩胸前、背部全裸，儘管側身仍看得出凹凸有致的身材，四肢纖細一點都不像孕婦。
不過Janet曬按摩照，卻也引發網友留言提醒，孕婦不能按摩，甚至還有人直接用英文提醒，對此，Janet也貼出按摩與懷孕的連結，像是要粉絲不要太擔心。
(中時電子報)
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