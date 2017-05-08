彰化縣衛生局率全國之先佈建隨叫隨用全縣喘息服務網
彰化縣衛生局率全國之先，佈建全縣喘息服務網，為使照顧者更能彈性運用，原本規定7天前就得提出申請、1次8小時，調整為「隨叫隨用」，並改為4小時為1單位或申請全天服務，統一窗口，可以直接向彰化縣衛生局的專線申請。
彰化縣總人口128萬多人，65歲以上18萬多人，占全縣比率14.4％，邁入高齡社會，長期照顧老人也成了一股沉重的壓力，為了讓照顧者能喘口氣，讓愛持續延續顯得重要。
彰化縣衛生局除了核定失能長者服務外，對照顧者提供貼心的機構式及居家式的「喘息服務」，局長葉彥伯表示，照顧者長年無休，為使照顧者彈性運用、並考量照顧者臨時有事情外出，無法照顧長輩，將原本每次需預估一天喘息服務，改以4小時，讓照顧者依需求彈性預約喘息服務。
去年彰化縣申請喘息服務就達6000小時，彈性措施上路，張先生首位使用，今天現身說法，表示阿嬤90幾歲，脊椎骨折，爸爸高血壓、領有身心障礙，媽媽腰椎也受傷，照顧阿公吃力，申請長照服務外，又申請喘息服務，居服員認真、細心又親切，就像自己家人照顧長輩，能夠隨時申請，真得增加很多彈性和便利。
葉彥伯表示，彰縣衛生局為提供優質喘息服務品質，每年和護理之家評鑑成績達合格者或評鑑甲等以上的立案老人安養護中心和長期照護中心簽訂喘息服務，今年度完成居家喘息合約15家，機構喘息28家，佈建全縣喘息服務網絡，申請專線電話：（04）7278503。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。