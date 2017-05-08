彰化縣衛生局率全國之先佈建隨叫隨用全縣喘息服務網，局長葉彥伯說明。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局率全國之先佈建隨叫隨用全縣喘息服務網，申請專線電話：（04）7278503。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局演出短劇，宣導可以隨叫隨用，申請喘息服務。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局率全國之先，佈建全縣喘息服務網，為使照顧者更能彈性運用，原本規定7天前就得提出申請、1次8小時，調整為「隨叫隨用」，並改為4小時為1單位或申請全天服務，統一窗口，可以直接向彰化縣衛生局的專線申請。

彰化縣總人口128萬多人，65歲以上18萬多人，占全縣比率14.4％，邁入高齡社會，長期照顧老人也成了一股沉重的壓力，為了讓照顧者能喘口氣，讓愛持續延續顯得重要。

彰化縣衛生局除了核定失能長者服務外，對照顧者提供貼心的機構式及居家式的「喘息服務」，局長葉彥伯表示，照顧者長年無休，為使照顧者彈性運用、並考量照顧者臨時有事情外出，無法照顧長輩，將原本每次需預估一天喘息服務，改以4小時，讓照顧者依需求彈性預約喘息服務。

去年彰化縣申請喘息服務就達6000小時，彈性措施上路，張先生首位使用，今天現身說法，表示阿嬤90幾歲，脊椎骨折，爸爸高血壓、領有身心障礙，媽媽腰椎也受傷，照顧阿公吃力，申請長照服務外，又申請喘息服務，居服員認真、細心又親切，就像自己家人照顧長輩，能夠隨時申請，真得增加很多彈性和便利。

葉彥伯表示，彰縣衛生局為提供優質喘息服務品質，每年和護理之家評鑑成績達合格者或評鑑甲等以上的立案老人安養護中心和長期照護中心簽訂喘息服務，今年度完成居家喘息合約15家，機構喘息28家，佈建全縣喘息服務網絡，申請專線電話：（04）7278503。

(中時)