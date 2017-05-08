拿酒瓶拒捕 毒嫌被制伏

警方在張嫌機車內搜到子彈。(許素惠翻攝)

張姓毒嫌(中)持酒瓶拒捕。(許素惠翻攝)

張姓毒嫌在某國中前徘徊，斗六警分局莿桐分駐所所長何圳生、警員陳昭瓊見其行跡可疑，上前盤查，不料張嫌竟持酒瓶拒補，但最後仍遭警方壓制，並在其機車置物箱內查獲安非他命吸食器乙組及制式手槍子彈兩顆，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。

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(中時)