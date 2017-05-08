宜蘭市長江聰淵將出訪 小英簽名照當伴手禮
宜蘭市長江聰淵應姐妹市美國堪薩斯州黎霧市市長佩吉·鄧恩（Peggy Dunn）之邀，將在本月11日率團啟程前往黎霧市考察訪問，江聰淵除準備了宜蘭在地工藝家精心打造的天鼓當作禮物，也將率同宜蘭在地的「當代樂坊」前往，在黎霧市舉辦兩場音樂演奏會，期望透過一系列傳統的樂曲及台灣民謠，讓美國友人對宜蘭、台灣有進一步地認識，讓外國友人能感受台灣與宜蘭的文化軟實力。
黎霧市長佩吉·鄧恩去年10月率領該市議員等組團訪問宜蘭市，對宜蘭近年來的軟硬體發展留下深刻印象，有感於宜蘭市的熱情款待，返國後旋即來信邀請江市長組團赴黎霧市回訪考察，除了官方訪問及牧場參訪等行程外，此次將隨團訪美的「當代樂坊」，也將在黎霧市舉辦交流音樂會，除了演奏經典美國歌曲外，也將呈現小城故事、望春風等台灣民謠。
市長江聰淵行前特別準備了極具在地意義的禮品致贈黎霧市，包括象徵兩市友好的「黎霧橋」花海風景照，以及「宜蘭市中小企業創新育成中心」Sine.天鼓工作室出品的「黃銅天鼓」。此外，黎霧市長去年到訪宜蘭時曾與蔡英文總統見面合照，此行也將送上蔡總統親筆簽名的合照。
宜蘭市與美國堪薩斯州黎霧市是在1988年締結姐妹市，2003年10月26日，黎霧市政府新闢了一處占地面積約5公頃的公園，並特別取名為「宜蘭公園」，以紀念姐妹市情誼，宜蘭市也禮尚往來，將宜蘭市外環道路跨越宜蘭河的新建鋼構大橋取名為「黎霧橋」，並立碑紀念，期許兩市的友誼深厚、穩固。
(中時)
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