「擁抱改變」 東京同志大遊行街頭快拍

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

東京同志大遊行

上周日(7日)日本同志大遊行在東京澀谷區盛大舉行，今年破紀錄共有190個公司、團體贊助支持這次遊行活動，索尼(Sony)、谷歌(Google)和新媒體《BuzzFeed 》都有參加。

今年東京同志大遊行的主題為「擁抱改變」，活動現場聚集了上千民眾參加。現場發送的小卡片上面寫著「我相信沒什麼會改變，但是事情會一點一點的，開始有所變化。」「儘管性向不同，讓我們實現每個獨立個體都能被尊重的未來。」

(中時電子報)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)

許多支持LGBT的民眾精心打扮，參與今年在東京澀谷區舉辦的同志大遊行。(圖/美聯社)