盜刷裝闊取悅女友 詐欺通緝犯再度落網

身上揹著詐欺等4條通緝案的李姓男子，於2年前擔任某貿易公司老闆司機時，卻盜用老闆證件冒領支票、盜刷信用卡，只為了購買奢侈品裝闊取悅女友。逃亡2年多期間，惡習不改，又自稱是生技公司董事，開名車接送、騙取女友信任後，行竊女友及女友媽媽的信用卡盜刷，買禮物吃大餐。台北市刑警據報將李男逮捕到案，他的女友才知碰上愛情騙子。

警方調查，李嫌載女友均使用租賃的賓士轎車，平時出門以捷運代步，遭通緝2年多，為了規避警方查緝，行蹤非常謹慎小心。為了取信女友及女友家人，明明是無業遊民欠債累累，卻自稱是某生技公司董事，出門用餐開發票還輸入公司統一編號。

但因揮霍無度沒錢花，竟趁女友及女友媽媽不注意時行竊她們的信用卡，至知名連鎖餐廳盜刷購買餐券後變賣換取現金，甚至還盜刷女友的信用卡購買最新款手機送女友當禮物，被害人完全被蒙在鼓裡。

警方鎖定李嫌使用的交通工具，在台北市南港區將李嫌緝捕到案，過程中，李嫌因不願意入監服刑，極力掙脫，但仍遭警方以優勢警力控制。警詢中坦承竊取女友及女友媽媽的信用卡去盜刷，但辯稱是因為深愛女友，害怕女友離開他，因交往需要生活費，才出此下策。

被害女子得知男友竟是有4項罪名的通緝犯，突然間清醒，直呼自己真的瞎了眼「愛不對人」，與對方交往期間李嫌每天都在編造新的謊言，直到自己與媽媽的信用卡遭竊遭盜刷，才發現原來自稱是大老闆的男友就是犯嫌。

訊後，警方將李嫌依詐欺、背信、偽造有價證券通緝及竊盜、詐欺、偽造文書罪移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。

(中時)