黃唇魚價高逾純金 閩漁民一條賣1500萬

日前，一艘福建籍漁船在南澳海域捕得1條61公斤重的金錢鰵，經過十幾輪競價，最終被一位深圳客戶以每斤（500公克）28500元人民幣的價格買走，總價格達到347萬元（約1500萬元新台幣），意外發了一筆財。

中國青年網報導，金錢鰵又稱黃唇魚，閩粵人稱金錢鮸，溫州人稱黃甘，是海洋中的一種珍貴魚種，目前已經接近瀕危滅絕的狀態！據老漁民介紹說，金錢鰵在1950年代之前，溫州沿海各地常有捕撈，被視為上等大補品，尤其是魚膘（俗稱魚膠）甚為珍貴，素有「貴如黃金」之說。

黃唇魚是中國東南海域的特有魚種，屬於大陸國家二級保護動物，2006年世界自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為極危。廣東省受保護物種以及國家重點保護水生野生動物，在中國買賣黃唇魚是違法行為。不過，雖然近年時有買賣報導，卻未見實際處罰。

(旺報)