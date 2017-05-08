大陸嬰兒因補鈣過多患尿路結石

日前，大陸黑龍江一位18個月大的嬰兒因感冒到醫院就診，醫生竟意外查出嬰兒輸尿管內有花生米般大的結石！據其母親說明，是因擔心孩子缺鈣，已幫他補鈣半年多。

醫生分析，嬰兒的結石與飲食過度攝入鈣和維生素C有關，目前嬰兒已進行了體外超音波碎石術。

(旺報)