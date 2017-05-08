桃園統領停業中 驚傳遭祝融濃煙瀰漫

在桃園開業21年的統領百貨，今年2月起停業整修1年。(蔡依珍攝)

桃園統領今下午1點半卻傳出火警。(蔡依珍攝)

桃園市消防局勤指中心接獲報案電話，立即派員到場。(蔡依珍攝)

濃濃黑煙讓桃園火車站附近彷彿遭遇霾害。(蔡依珍攝)

消防員到場，工人向警消表示管道間冒煙，火已自行熄滅。(蔡依珍攝)

在桃園開業21年的統領百貨，今年2月起停業整修1年，重新規畫未來經營方向，今下午1點半卻傳出火警，濃濃黑煙讓桃園火車站附近彷彿遭遇霾害，桃園市消防局勤指中心接獲報案電話，立即派員到場。

消防員到場，工人向警消表示管道間冒煙，火已自行熄滅，目前逐層搜索中，現場目擊者表示，從地面看到頂樓冒黑煙，懷疑工人在頂樓燒東西。

(中時)