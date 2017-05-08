中要求美撤換太平洋司令？ 美國防部：沒聽過

美國太平洋司令部司令哈里斯日前出席國會聽證會，會上為卡爾文森號行蹤一事解釋。(圖/美聯社)

日本媒體6日晚間報導，中國要求美國撤換日裔美籍的美軍太平洋司令、海軍上將哈里斯(Harry Harris)，內容表示中國赤裸裸的干涉美國官員任用的官員而引發了一陣轟動，但據中國媒體向美國國防部查證，國防部官員表示，沒聽過該項消息，讓整起事件成為羅生門，也牽動如今東亞的緊張局勢。

據《環球時報》報導，日本共同社在6日晚間一則以《中國要求美國更換司令官》為標題的文章表示，消息人士稱中國要求美國撤換美軍太平洋司令部(United States Pacific Command)司令哈里斯，作為中國應美國要求對北韓施壓的回報，而理由則是因為哈里斯近期在南海議題上對中國相當強硬，不過這個要求可能已經被美國駁回。報導也稱，美國作為一個主權獨立的國家，被外國要求更換軍隊司令，是極為不尋常的。

日本共同社6日晚間的報導。(截圖/共同社網站)

此消息一出引起了一陣轟動，不少日本網友認為這個要求是赤裸裸的干預美國內政，也有認為這是「中國向日本宣戰的訊息」。

而《環球時報》駐華府記者7日上午向五角大廈求證，值班的新聞官員傑米‧戴維斯則表示，從未聽說這類的消息，他也在被追為此消息是否為假消息時表示：「反正我是沒有聽說過，這是日本媒體的報導，有興趣可以去問問他們」。

哈里斯(右)上周在紐約和澳洲國防總司令賓斯金（Mark Binskin）(中)及澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)(左)見面。(圖/美聯社)

身為日裔美籍的哈里斯，母親是日本人，父親是美國人，他在擔任太平洋司令期間就南海議題上，曾多次對中國強硬發言，他在去年12月表示，美國會繼續挑戰北京在南海的「武斷、侵略性行為」，還說美國在南海會盡可能的合作，但若有必要，美國也不惜對抗。他也說過，無論中國在南海填多少島礁，部署多少基地。美國不允許南海共享原則被單方主導而結束，這些都被不少人認為挑釁北京的意味十足。

(中時電子報)