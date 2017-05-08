司改國是會議決議 建構強制律師代理制度

司改國是會議第2分組今日延續上次會議結論，未來除了民事簡易、小額案件外，將全部採用強制律師代理制度，同時也要求落實律師執業倫理及懲戒，律師並須從事公益服務，至於外界關心的終審法官總統任命爭議，今未討論將留到未來總結會議時再議。

(中時)