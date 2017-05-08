安全再升級！北市府轉運站通過ISO39001驗證
為提升市府轉運站車輛進出安全，統一開發公司與交通大學運輸研究中心、北市公運處合作，在轉運站導入ISO39001道路交通安全管理系統，並於今年3月通過英國標準協會台灣分公司驗證，取得ISO39001資格，以響應交通部運輸研究所ISO39001建置推廣計畫，成為東亞地區第一家取得此項殊榮的大型複合式運輸場站。
透過ISO39001管理系統運作，建立轉運站「人、車、路」一套嚴謹可靠管理程序，除了確保轉運站營運路線進出站更妥善外，也持續改善旅客搭乘環境及車輛運行安全性。
市府轉運站自2010年8月5日營運迄今，每日平均服務運量已由2.4萬人次增加至去年2.7萬人次，經公運處、各進駐客運業者及統開公司努力下，轉運站肇事件數逐年下降，由2011年35件降低至去年24件，且無傷亡事故。
公運處指出，另為再次提升轉運站內道路交通安全，共同導入ISO39001規範以建立車輛及人員管理制度，透過標準化作業程序及持續檢討改善機制，更有效預防轉運站道路交通事故發生，以維護轉運站內車輛及旅客安全。
公運處表示，去年市府轉運站獲得商業智慧節電獎，並已輔導通過ISO50001能源管理系統認證，使能源節電目標達成2%以上，以提升能源使用效率，此外也與統開公司市府轉運站BOT合約至2056年到期，履約管理期間將持續要求統開公司提供更創新、貼心、優質的完善服務，以滿足每一位造訪市府轉運站民眾。
(中時)
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