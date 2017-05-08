愛心教官教做蛋糕 甜蛋糕裡有洋蔥

吳佩慈親手製作32個海綿蛋糕和大量奶油，供學生加工裝飾。（呂妍庭攝）

吳佩慈指導志工媽媽們如何打蝴蝶結。（呂妍庭攝）

學生們第一次嘗試作蛋糕，神情十分專注。（呂妍庭攝）

學生們第一次嘗試作蛋糕，神情十分專注。（呂妍庭攝）

學生們第一次嘗試作蛋糕，神情十分專注。（呂妍庭攝）

學生們第一次嘗試作蛋糕，神情十分專注。（呂妍庭攝）

嘉義縣學生校外會和萬能工商共同舉辦「母親節蛋糕DIY烘培體驗」。（呂妍庭攝）

嘉義縣學生校外會和萬能工商今8日上午帶著多位接受輔導的高關懷學生一起手作母親節蛋糕，本身擁有2張中西式乙級證照的中正大學教官吳佩慈，為此還提前1天，花5、6小時製作32個6吋大的海綿蛋糕，並準備新鮮食材和現作奶油讓學生即興發揮創意。

吳佩慈透露，因曾聽聞嘉市修緣育幼院反應近年因經濟不景氣，送麵包的善心人士變少了，加上送到育幼院的麵包糕點多半是即期品，為讓孩子們吃到新鮮現做又健康的糕點，吳佩慈每月都會製作大量麵包糕點送到育幼院，長達4年不曾間斷，而這次為讓平時接受輔導的孩子能以一己之力回報母親，她才想出製作蛋糕的點子，讓孩子藉由和家人分享自己一番心意，再增進家人間的情感。

嘉縣校外會督導葉聰謨說，接受輔導的孩子雖然部分是隔代教養或母親沒在身邊，但大家仍樂在參與，不但有人搞怪說要給神明祝壽，也有孩子坦言蛋糕是要送給父代母職的阿爸或年邁疼孫的阿嬤。

(中時)