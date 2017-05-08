家有障礙兒 2成家庭3年沒過母親節
下禮拜就是母親節，但第一社福基金會調查發現，高達3成母親因家有心智障礙兒，照顧孩子成為唯一要事，沒空也沒心情打理自己，更有近2成家庭近3年從沒過母親節，今邀知名彩妝師為這些媽媽打扮，慶祝母親節。
第一社福指出，根據衛福部統計處4月最新統計，全國有約37萬名心智障礙人口，這些家庭無論在經濟、體力、精神，都面對沉重壓力。有6成7家庭擔心孩子老化安置及醫療的問題、高達7成擔心孩子未來面臨挫折。
第一社福也調查，因家有障礙兒，外出用餐需要多方面考量，除了擔心打擾他人或外界異樣眼光外，公共空間不足也是經常遇到的問題，故有8％家庭過去1年內都沒有外出用餐過、約2成家庭近3年來沒有慶祝過母親節。
母親節前夕，第一社福與台北怡亨酒店攜手，邀知名彩妝大師Kevin，指導媽媽化妝打扮；心智障礙孩子也在現場由老師帶領製作卡片，與媽媽攜手DIY母親節蛋糕，贈送給平時辛勞的媽媽，並大聲說出「媽媽我愛你！」
患有腦性麻痺的阿偉今年35歲，媽媽是家裡唯一的經濟支柱及照顧者，卻也罹患癌症，但阿偉媽媽並不因此怨天尤人，個性十分爽朗，母子三人相依為命，不富有卻很知足珍惜，阿偉也許下母親節願望，希望跟媽媽一起去澎湖玩。
第一社福執行長賴美智表示，家有障礙兒的家庭，長期照顧壓力非外人可理解，有些媽媽身負照顧者及次要經濟來源的角色，生活常被壓得無法喘氣，忙到連自己私人的時間都沒有，2成6媽媽希望母親節「可以放一天假」。
她也說，家有心智障礙兒是沉重的擔子，但即使是一點點成長或進步，都是家人堅持下去的動力，一般人的一小步卻是心智障礙孩子成長的一大步，期待社會給予更多包容與協助，成長過程中少一點阻礙、多一點關懷。
(中時)
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