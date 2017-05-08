小S愛女兒超極致 禁止許老三未來13年做這事
「國際巨星」小S與許雅鈞(Mike)2005年結婚，11年下來生了3個可愛的千金，其中，5歲的小女兒許老三個性特別像媽媽，活潑幽默而且很搞怪，常讓小S忍不住在社群網站上分享母女趣事，許老三甚至擁有自己的粉絲專頁，受歡迎程度不輸媽媽，也由於小S在生完第二胎後，隔了4年才生了小女兒，讓她對許老三「愛不釋手」，做媽媽的她坦言目前無法想像許老三跟男友牽手的親密模樣，還放話許老三到18歲之前，都不許做「這件事」。
據《蘋果日報》報導，小S家有3千金，分別是11歲的許俏妞、9歲的Emily及5歲的許老三，她說自己對孩子們是「輕鬆的愛」，跟老公從不打罵她們，所以跟女兒們猶如姊妹淘，「在我工作回來已經累得半死，她們還是會一直跟我聊天，躺在床上死不走」，有時做媽媽的累到忍不住叫女兒們離開，她們也不動作，還得請老公出馬，把女孩們趕去洗澡睡覺，孩子們才會彈開走掉。
小S說3個女兒很會爭寵，每次回家，女兒們都搶著衝向她，但隨著孩子慢慢長大獨立，Emily對於有沒有被媽媽抱到已經覺得不重要，只剩許俏妞還很黏她，每次都會衝出來迎接媽媽，所以小S還是很開心，她說，今年母親節，打算帶三個女兒、大S一家人以及S媽一起度過，但拜託女兒不要送禮物，只收孩子們親手寫的卡片，心意最重要。
而談到人氣很旺的許老三，小S表示未來不會刻意讓她進演藝圈，除非是很有趣的工作，也不想讓她拍戲，怕磨掉小女兒的赤子之心，愛女心切的她，還說許老三在18歲前，不准談有親密關係的戀愛，也認為女兒不一定要結婚，至於女兒的另一半，應具備什麼條件？小S說：「我會希望她多看看各國不同的男生，多接觸各國文化，才知道自己人生要什麼」，但強調女婿一定得對女兒好，「如果她們未來的老公敢對她們不好，我真的會殺去她們家」。
(中時電子報)
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