川普兒子說溜嘴 爸高爾夫球場獲俄資金

艾瑞克‧川普在川普集團旗下一家飯店前拍照。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的二兒子艾瑞克(Eric)過去曾不小心透露，其父的高爾夫球場獲得了來自俄羅斯的資金，艾瑞克否認這項指控，表示這只是別人間接聽到的道聽塗說。

根據《紐約郵報》(New York Post)，報導高爾夫球運動的記者道德森(James Dodson)周五在波士頓接受廣播訪談時說，2014年他在川普家位於北卡羅萊納州的高爾夫球俱樂部中，和川普以及艾瑞克一起打球，道德森問他們在經濟不景氣、金融緊縮時要如找到資金來建構高爾夫球球道。

川普隨意地丟出一句話，他有獲得一億美元資金的管道，之後在道德森和艾瑞克一起坐高球車時，道德森又再度問了一次同樣的問題。艾瑞克回答：「恩我們不仰賴美國銀行，我們所有需要的資金都可從俄羅斯取得。」在道德森相當驚訝之際，艾瑞克又說有些非常愛打高爾夫球的人大幅投資川普家的建設計畫，所以他們常常跟這些人尋求資金。

但在面對《紐郵》的詢問時，艾瑞克說道德森的故事「完全是垃圾」，只是某個人回憶三年前透過第三者聽到的事情，完全不是真的。他強調：「我們完全擁有這些高爾夫球道，和俄羅斯投資人完全沒關係。」

但川普的大兒子小唐諾(Donald Trump Jr.)在2008年一場房地產會議中也透露過類似訊息，他說其家族龐大的事業正在到處尋求建立資金關係，特別是在俄羅斯那裏。小唐諾說：「在輸入到美國的高級產品方面，俄羅斯人橫斷了我們資產中相當大的部分，例如在杜拜、蘇荷區(SoHo)和其他紐約地區等，有許多資金從俄羅斯流入。」

川普一直否認他和俄羅斯之間有任何關係，在1月正式就任時也在推特上再度這麼強調，但美國情報單位一直懷疑俄羅斯介入美國去年的總統大選，民主黨也呼籲川普公開納稅紀律已證實他的清白，川普一直拒絕、表示美國國家稅務局正在審計中。

(中時電子報)