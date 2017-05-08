吵著買玩具 單親媽帶兒子到派出所開導

「再吵，叫警察來抓你！」這招流傳數十年的威嚇方法，到現在還是試用。一名單親媽媽不堪國小三年級兒子一再吵鬧買玩具，威脅要帶他去警局，母子倆在市警一分局公益派出所外爭吵，員警安撫男童說：「以後機型更帥」，果然警察說的話比較有用，讓男童打消念頭，乖乖跟媽媽回家。

公益派出所警員郭憲樺日前在所備勤時，隱約聽見派出所周邊有小孩哭泣聲，主動外出查看果然發現有名孩童站在人行道啜泣，身旁的婦人不斷吆喝要將其帶進警察局。

郭員上前關心時，婦人開始哭訴說，她獨自照顧小三兒子、幼稚園女兒；兒子最近吵著要買玩具，但是家裡經濟狀況無法支應，小孩子不聽勸還是堅持要買，她一氣之下只好帶他來找警察。

郭員有些哭笑不得，還是不斷耐心的安撫男童：「未來的機型一定會比現在帥氣一百倍！」不知是警察說話比較讓小朋友聽進去，或男童真的想買未來機型，果真讓他打消念頭，表示要乖乖聽媽媽的話，用功讀書賺獎學金再買玩具，母子倆相擁而泣後，一起牽手回家。

警方表示，「叫警察來抓你！」是傳統家長威嚇小朋友的管教方式，但是有不少專家研究後發現，其實往往沒有辦法得到期待中的效果，甚至威嚇的強度越激烈，孩子的行為反而更加惡化，甚至產生偏差，呼籲家長還是盡量避免類似威嚇手法。

(中時)