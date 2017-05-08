地方不用挹注退撫基金？段宜康：挹注只是延後死期
立法院司法及法制委員會上周完成公務員年改初審，但在退撫基金部分推翻年改會版，僅由中央政府挹注改革後省下的經費到退撫基金，恐讓年改後的基金壽命縮短。召委段宜康反質疑，如果真的要講道理，「連中央政府省下的經費，都不該挹注給退撫基金。」
段宜康認為，就算通過年改會版本，中央和地方政府省下的經費，全數都挹注到退撫基金，地方政府如果不肯繼續舉債編列相關預算，最後還是要由中央政府補足之。軍公教舊制月退和18%優存，本來就不是從退撫基金支出，而這是中央和地方政府每年編列預算支付。
段宜康質疑，年金改革法案通過之後，未來省下的經費，是屬於全民的，為什麼要「挹注」給軍公教退輔基金？
段宜康表示，不管通過的是哪個版本，就算不挹注，因為降低所得替代率，退撫基金也可以再多撐幾年；但就算全額挹注，因為先前的破洞太大，遲早也還是得破產。「挹注」的結果，就是把退撫基金的死期往後拖；但大家也因此鬆一口氣，短期之內不必再去做這種吃力不討好的事。
因此他主張，現在改革就該負起責任，在這波改革之後，立即啟動規劃軍公教勞的退休新制度，就不會把爛攤子往後丟。這波改革，只是讓給付公平一些，但還是沒有解決歷史的破洞。不如去除「挹注」帶來的樂觀假象，才能真正擔起應負的責任。
(中時)
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