通訊軟體販毒 警喬裝毒蟲逮情侶檔
34歲曹姓男子與27歲李姓女子這對情侶檔涉嫌在網路上販毒，永和警分局秀朗派出所警員網路巡邏發現，曹嫌在微信對話中提到「喉糖+飲料，自取有優惠。」警員喬裝成毒蟲相約交易，當場將兩嫌帶回偵訊，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
警方調查，曹嫌在網路上利用微信通訊軟體張貼「喉糖+飲料，自取有優惠」等字眼，疑似販毒訊息，警員發現後詢問比例，曹嫌誤以為客人上門，立即語音回覆「貨純」。
雙方相約交易，警員當場人贓俱獲，在曹嫌車上查獲4包安非他命、1包K他命、2包毒品咖啡包，價值5500元。曹嫌供稱，毒品是從網路上以350元購買，再以每包500元賣出想賺取差價，警方訊後依違反毒品危害防制條例送辦。
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(中時)
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