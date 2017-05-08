陸生共諜案 周泓旭延押兩個月

政大企管所畢業陸生周泓旭，被控來台發展組織，吸收外交部官員，以招待赴日旅遊、提供報酬為餌，欲蒐集機密資料遭羈押；因周男羈押期限將在本月10日屆滿，台北地檢署認全案仍有續行調查必要聲請延押，台北地院今日裁定准許延長羈押兩個月。

周泓旭是繼鎮小江後，第二位被捕的陸籍共諜，周3月10日被羈押後，前民進黨黨工李明哲3月19日赴大陸，即遭陸方以李從事「危害國安活動」為由拘留迄今，儼然掀起兩岸「諜報戰」。

據調查，29歲周泓旭，2012年考上政大企管所，去年7月底畢業。周返陸後疑受上海國安單位指示，今年2月19日以「台灣詠銘國際公司」董事身分，申請投資經營名義來台。

周來台後利用過去人脈，接觸外交部年輕官員，且頻以微信刺探訊息，還以招待赴日旅遊為由，引誘官員交付機密資料，承諾「論件計酬」在境外交付數萬元美金酬謝，官員起疑後才向主管舉發。

檢調3月9日拘提周到案，搜索住處，查扣可疑資料。檢方訊後，以周男違反國安法涉嫌重大，當庭逮捕，並以周有逃亡、串證滅證之虞，10日聲請羈押禁見獲准。

檢調收網逮人時，正好在國內大學因收陸生簽協議書惹議及保防工作法草案被退的敏感時機，引發外界政治聯想。

據了解，周男羈押迄今仍否認是「共諜」，檢方考量羈押期限將屆，但全案仍有許多疑點待釐清，因此本月5日已向台北地院聲請延押2個月。

(中時)