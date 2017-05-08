車子典當又辦銀行抵押貸款 女依詐欺罪起訴
26歲陳姓女子，因缺錢花月，前年9月將車子拿出「免留車」典當37萬元，行照被押在當鋪擔保，她竟又去監理站申請遺失補發行照，再向銀行順利貸得45萬元。3個月典當期限一到
，當鋪將拍賣車子，才發現已遭抵押權設定，台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。
起訴書指出，陳女前年9月將自小客車拿去當鋪典當37萬元，典當期間3個月，並留下汽車行照、車主聯及簽發同額本票擔保。相隔2個月，她竟跑去台中監理站，申請補發行車執照；之後再拿新行照到中國信託銀行申請貸款，向承辦人佯稱車主聯遺失，由承辦人協助向監理站申請補發車主聯，並順利貸得45萬元。
典當3個月期間到期，當鋪要進行車子拍賣時，才發現該車竟已遭設定抵押權，憤而提告。檢方偵結，依偽造文書使公務員登載不實罪、詐欺等罪嫌起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。