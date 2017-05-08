車子典當又辦銀行抵押貸款 女依詐欺罪起訴

26歲陳姓女子，因缺錢花月，前年9月將車子拿出「免留車」典當37萬元，行照被押在當鋪擔保，她竟又去監理站申請遺失補發行照，再向銀行順利貸得45萬元。3個月典當期限一到

，當鋪將拍賣車子，才發現已遭抵押權設定，台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

起訴書指出，陳女前年9月將自小客車拿去當鋪典當37萬元，典當期間3個月，並留下汽車行照、車主聯及簽發同額本票擔保。相隔2個月，她竟跑去台中監理站，申請補發行車執照；之後再拿新行照到中國信託銀行申請貸款，向承辦人佯稱車主聯遺失，由承辦人協助向監理站申請補發車主聯，並順利貸得45萬元。

典當3個月期間到期，當鋪要進行車子拍賣時，才發現該車竟已遭設定抵押權，憤而提告。檢方偵結，依偽造文書使公務員登載不實罪、詐欺等罪嫌起訴。

(中時)