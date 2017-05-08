郝龍斌澎湖拜票：借重郭台銘經營魄力救台灣
國民黨黨主席選舉白熱化，郝龍斌8日專程飛抵澎湖拜票，澎湖縣農會居中牽線召集近百位農民面對面座談會；郝龍斌大聲呼籲，國民黨強台灣才會好，更重申擔任黨主席一定要無私。
一場國民黨黨主席之爭，參選人各據山頭，派系門戶之見也衝擊著地方黨派，彈丸小島澎湖的藍軍明顯被撕裂；副議長陳雙全支持吳敦義、國民黨澎湖縣主委鄭清發擁護洪秀柱、前縣長賴峰偉力挺詹啟賢、澎湖縣農會總幹事陳一正護航郝龍斌。
昨(8日)上午，郝龍斌由全國農會理事長蕭景田、澎湖縣農會理事長葉文泉、總幹事陳一正等人陪同，邀集農會幹部及農友舉辦「國民黨新未來」座談會。
擁有地方雄厚實力的8連霸澎湖縣農會總幹事陳一正引言表示，國家政策攸關的農漁業發展，農民也要關心政治，力薦郝龍斌是國民黨黨主席的上上之選，兄弟全力相挺。
郝龍斌直指，民進黨不爭氣，國民黨一定要強，台灣才會好，他痛批民進黨去中華民國化，意圖台灣獨立，認為這無疑是分裂兩岸關係製造衝突；國民黨主張九二共識、一中各表，「一中」就是一個中華民國，捍衛中華民國。
郝強調，新出發的國民黨要傾聽基層聲音、解決基層問題，化為行動、爭取支持、創造雙贏；尤其未來的黨主席一定要無私，所以他力推郭台銘參選總統，希望借重郭救夏普、買東芝的經營魄力與成功經驗，拯救台灣經濟。
(中時)
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