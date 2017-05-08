公仔疑剽竊 文創公司控鼎泰豐反著作權法

寶來文創公司負責人徐華文今（8）日出面指控鼎泰豐未經同意，改製公仔圖樣，自行委託廠商生產、販售13項未經授權商品。（吳堂靖攝）

小籠包名店鼎泰豐被爆出形象玩偶「籠仔」、「包仔」剽竊著作權！寶來文創公司負責人徐華文指控鼎泰豐未經同意，改製公仔圖樣，以寶來缺貨為由提出解約，自行委託廠商生產、販售13項未經授權商品，憤而提告。一審台北地院判處鼎泰豐無罪，寶來已上訴至智財法院。

徐華文指出，寶來於2008年起與鼎泰豐合作，雙方簽訂「商品開發互惠合作契約」，由寶來為鼎泰豐設計生產包仔、籠仔等公仔及相關產品，雙方約定著作人屬寶來文創，鼎泰豐僅代為銷售；2009年寶來同意將包仔、籠仔的「立體商標」讓給鼎泰豐，但未同意讓與「平面商標」權。

徐華文指出，鼎泰豐未經同意將公仔圖樣印製於茶杯、雨傘、明信片等13款商品中，2015年8月25更以一封電子郵件向寶來提出解約，寶來之前生產的上萬件產品，只能堆在倉庫，損失慘重。

寶來向台北地院控告鼎泰豐及其負責人楊紀華違反著作權法，鼎泰豐主張，註冊包仔、籠仔商標有經寶來同意，是對方任意缺貨，不得已才委託其他廠商製作，一審判處鼎泰豐無罪，已上訴至智財法院。

(中時)