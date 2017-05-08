竹南農婦命案偵破 徐耀昌表揚有功官警

苗栗縣長徐耀昌（左六）頒獎表揚偵破農婦命案有功單位與官警。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌頒獎表揚偵破農婦命案有功之一的縣警局刑大。（陳慶居攝）

苗栗縣竹南鎮鄧姓農婦命案宣布偵破，縣長徐耀昌上午率警察局長金浩明與督察長張金來等人，頒獎表揚破案有功單位及相關官警。

接受表揚單位包括竹南警分局、警局刑大、鑑識科、保安科、公關科、刑事局中部打擊犯案中心及鑑識中心等。

縣長徐耀昌感謝苗栗地檢署全程指揮偵辦和桃園市警局協助，互相合作展現警察專業與團隊精神，迅速偵破此案告慰死者在天之靈，對家屬有所交代，也宣示淨化治安決心。

(中時)