銘傳大學第1屆兩岸新媒體文創季 鼓勵學子勇於創新
「第1屆兩岸新媒體文創季」今天上午在銘傳大學舉行，獲邀講師包括演員謝祖武、知宜公司總經理鄭維雄、北京鵬博策略文化傳媒有限公司總經理張先鵬等兩岸知名新媒體業者，並以自身往來台陸兩地的經驗做分享，鼓勵年輕學子勇於創造新時代。
中天新媒體公關行銷處總監陳美華說，根據尼爾森去年的數字，有線、無線電視台加起來的廣告量有110億元，被數位廣告量111億元超越，就此能看出新媒體的力量。
鄭維雄在分享中表示，以世界的角度來看，新科技例如互聯網的發達、與各方科技的結合，造就了無人機等智能產業，也讓部分行業例如記者、銀行行員、司機等面臨消失危機。
張先鵬則以「科技始終出自於人性」做延伸，分享在大陸體驗共享單車、公共自行車的心得，張先鵬解釋，共享經濟是將閒置的資源分配再利用，讓有需要的人也能用便宜的代價借用資源，同時也能讓持有資源者獲得回饋，尤其是在移動新媒體發達再加上互聯網的服務概念下，更加速了共享經濟的發展。
謝祖武提醒年輕人，在新時代中加快腳步，「不要環境來適應你，是你要去適應環境」，他強調大環境競爭益發激烈，與其被動等待不如主動出擊，經驗必須靠自己去爭取，千萬不要害羞，當你認真做一件事情時，周遭的人都會看到你的企圖心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。