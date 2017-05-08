銘傳大學第1屆兩岸新媒體文創季 鼓勵學子勇於創新

演員謝祖武參加演說，並抽出機票大獎。（葉臻攝）

北京鵬博策略文化傳媒有限公司總經理張先鵬、知宜公司總經理鄭維雄、演員謝祖武、校友劉禹彤和音樂人崔欽翔（由左至右），以自身往來台陸兩地的經驗做分享。（葉臻攝）

「第1屆兩岸新媒體文創季」今天上午在銘傳大學舉行，獲邀講師包括演員謝祖武、知宜公司總經理鄭維雄、北京鵬博策略文化傳媒有限公司總經理張先鵬等兩岸知名新媒體業者，並以自身往來台陸兩地的經驗做分享，鼓勵年輕學子勇於創造新時代。

中天新媒體公關行銷處總監陳美華說，根據尼爾森去年的數字，有線、無線電視台加起來的廣告量有110億元，被數位廣告量111億元超越，就此能看出新媒體的力量。

鄭維雄在分享中表示，以世界的角度來看，新科技例如互聯網的發達、與各方科技的結合，造就了無人機等智能產業，也讓部分行業例如記者、銀行行員、司機等面臨消失危機。

張先鵬則以「科技始終出自於人性」做延伸，分享在大陸體驗共享單車、公共自行車的心得，張先鵬解釋，共享經濟是將閒置的資源分配再利用，讓有需要的人也能用便宜的代價借用資源，同時也能讓持有資源者獲得回饋，尤其是在移動新媒體發達再加上互聯網的服務概念下，更加速了共享經濟的發展。

謝祖武提醒年輕人，在新時代中加快腳步，「不要環境來適應你，是你要去適應環境」，他強調大環境競爭益發激烈，與其被動等待不如主動出擊，經驗必須靠自己去爭取，千萬不要害羞，當你認真做一件事情時，周遭的人都會看到你的企圖心。

(中時)