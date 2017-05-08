騎車未扣安全帽遭攔檢 警查獲包內安毒
22歲阮姓男子日前凌晨騎車外出，因安全帽扣環沒扣上遭警攔查，不料阮男包包內被警發現裝有透明結晶體的夾鏈袋，檢驗是安非他命；阮男說，上個月從台中搬來高雄租屋，整理房間卻在抽屜發現夾鏈袋，當下不知怎麼辦，才會帶在身邊，但警對其說詞懷疑，訊後仍依毒品罪送辦。
擔任廚師的阮男6日凌晨2時許，騎機車行經前金區中華三路、五福三路口，因為安全帽扣環沒扣上，被警方攔下盤查，帶隊警官發現阮男神情緊張，且拿證件時手部疑有發抖，憑藉老經驗，覺得其中有異，決定進一步詢問。
警方問阮男「有沒有帶違禁品？」阮隨即否認，並主動打開包包且同意讓警方探查，沒想到，警搜到1包裝有透明結晶體的夾鏈袋，阮則答稱那是K他命，不是他的，是他在整理租屋處時發現的，當下不知該如何處理，就隨身帶在身邊。
不過，警方帶回檢驗，發現結晶體是0.48公克的安非他命，警方對阮男說詞高度懷疑，採尿送驗，全案將阮依毒品罪移送。
(中時)
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