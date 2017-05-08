澎湖馬公鎖港里社區關懷據點成立揭牌

為落實本縣長者在地老化和社區福利化目標，澎湖全縣第26個，也是馬公市第11個社區照顧關懷據點的鎖港里社區活動中心揭牌正式上路。縣長陳光復特別前往參加，除了表達社區照顧關懷據點的重要性，對於所有投入心力的行政人員及志工們，表示慰勉之意，並期待打造一個健康、快樂的老人社區化的照護服務。

鎖港社區照顧關懷據點在副議長陳雙全、議員呂黃春金、蘇陳綉色、陳慧玲、立委楊曜服務處助理段湘玲、社會處長蘇啟昌、馬公市長葉竹林、馬公市民代表吳志宏、呂光宇、里長陳清接、社區發展協會理事長翁明琪、照顧服務協會理事長李豫花等人共同揭牌下，宣佈正式成立，現場配合揭牌舉辦長者共餐活動，各界貴賓紛紛向參與的長者關懷致意。

陳光復表示，澎湖共有26個社區關懷據點，鎖港里是馬公市第11個，其他15個分布在白沙、湖西、七美等地。他指出，社區關懷據點除提供長者共餐服務場所外，也為長者提供量血壓、健康諮詢服務、泡茶聯絡情誼、聊天交換意見之處所，歡迎長者多加利用。

對於議會的支持、里長、社區協會理事長的用心及社會處同仁、志工夥伴的付出，陳光復表示感謝，同時也親切向在場長者們致意問候，祝賀大家身體健康，平安喜樂。

社會處表示，社區照顧據點的設置，是藉由社區志工提供照顧在地長者關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進及轉介服務，除提供場地以自在、趣味及循序漸進的運動方式，增加長輩參與活動的意願，進而延長活動筋骨時間外，藉由定期量血壓、辦理健康講座提昇長者自我照護能力，並且能結識好友達到健康在地老化之目標。

(中時)