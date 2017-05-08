MLB》洋基戰18局勝小熊 合飆48K寫歷史新頁

洋基苦戰18局，1分險勝小熊完成橫掃。(美聯社)

洋基前兩場比賽兩度擊敗小熊，8日一路保持領先，9下洋基推出本季救援還沒失手過的查普曼(Aroldis Chapman)，未料他竟遭小熊狠咬失3分砸鍋，讓熊軍將戰線逼進延長，隨後兩隊不但戰到本季最長第18局，兩隊投手加總48次三振，還締造大聯盟新猷，最後洋基18上攻得1分，5比4艱苦奪得3連勝。

此役洋基比賽前段投打俱佳，三度發動攻勢進帳4分，小熊則僅靠拜耶茲(Javier Baez)陽春炮攻得1分。隨後到9下，查普曼登板關門，但小熊不肯認輸，先靠3支安打跟1次保送追到剩1分差，沒想到滿壘時，查普曼竟投出觸身球，免費送熊軍追平比數。

到了延長賽，兩隊打線竟都大熄火，戰到延長第17局結束仍未分勝負，直到18上1出局三壘有人時，洋基才靠卡斯楚(Starlin Castro)的滾地球製造野手選擇，打進超前分，並成功守住18下，結束這場歷時6小時5分鐘的惡戰，驚險完成橫掃。

洋基與小熊這場惡戰，雖沒有破大聯盟1920年時，布魯克林羅賓和波士頓勇士的的延長26局史上最長延長賽紀錄，不過兩隊投手加總飆出48次三振，卻改寫了1971年由天使和運動家鏖戰20局所寫下的43次三振紀錄，替大聯盟開創出歷史新頁。

(中時電子報)