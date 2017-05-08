彰縣小6男童興沖沖跑出門 撞矮牆不治

蕭姓男裡跌倒撞下這堵紅磚矮牆傷重不治。(鐘武達翻攝)

彰化縣社頭鄉就讀小六的蕭姓男童，昨晚開心跟著劉姓男子外出買東西，疑似又跑又跳跌倒撞上路旁菜園約50公分高的紅磚矮牆當場昏迷，緊急送醫仍因傷重不治，這起意外，家屬傷心欲絕、沒有意見，警方則表示，還是會調查釐清確切死因。

田中警方初步調查，家住彰化縣社頭鄉龍井村山腳路的蕭姓男童13歲，個性很活潑，父親種芭樂，育有2名男孩，蕭童是長子，都很受家人疼愛。

昨晚9點多，31歲劉姓男子到蕭家與男童的父親泡茶聊天，臨時起意要外出附近的雜貨店買東西解饞，男童當時開心地跟上去，沒想到才離開家人視線不到1分鐘，意外就發生。

劉姓男子供述述，男童在巷弄裡又跑又跳，可能是天色昏暗或不小心導致重心不穩摔倒， 後腦撞到紅磚，當場昏迷，蕭家人得知消息趕到緊急心肺復甦術搶救，同時報請消防隊送醫。

彰化縣消防局第二大隊長蔡佳洲表示，男童送醫時雖無明顯外傷，但後腦部疑似水腫，研判是顱內出血，醫院全力搶救，直到今天凌晨1時40分仍然回天乏術。

(中時)