彰縣小6男童興沖沖跑出門 撞矮牆不治
彰化縣社頭鄉就讀小六的蕭姓男童，昨晚開心跟著劉姓男子外出買東西，疑似又跑又跳跌倒撞上路旁菜園約50公分高的紅磚矮牆當場昏迷，緊急送醫仍因傷重不治，這起意外，家屬傷心欲絕、沒有意見，警方則表示，還是會調查釐清確切死因。
田中警方初步調查，家住彰化縣社頭鄉龍井村山腳路的蕭姓男童13歲，個性很活潑，父親種芭樂，育有2名男孩，蕭童是長子，都很受家人疼愛。
昨晚9點多，31歲劉姓男子到蕭家與男童的父親泡茶聊天，臨時起意要外出附近的雜貨店買東西解饞，男童當時開心地跟上去，沒想到才離開家人視線不到1分鐘，意外就發生。
劉姓男子供述述，男童在巷弄裡又跑又跳，可能是天色昏暗或不小心導致重心不穩摔倒， 後腦撞到紅磚，當場昏迷，蕭家人得知消息趕到緊急心肺復甦術搶救，同時報請消防隊送醫。
彰化縣消防局第二大隊長蔡佳洲表示，男童送醫時雖無明顯外傷，但後腦部疑似水腫，研判是顱內出血，醫院全力搶救，直到今天凌晨1時40分仍然回天乏術。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。