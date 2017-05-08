優良工藝人選拔25萬獎金 還有1年進駐空間
鼓勵地方工藝文化傳承，台中市文化局長期舉辦「大墩工藝師」的審查授證，今年則轉型為「台中市工藝師」，將申請對象聚焦在台中市的工藝創作者，並增加高額獎金25萬元及為期1年的工藝師進駐計畫，即日起至8月31日受理審查申請。
文化局指出，自2004年以來舉辦「大墩工藝師」的審查授證，累計賦予49名台灣優秀工藝創作者榮譽及肯定。
今年起，則規劃轉型為「台中市工藝師」。不同於轉型前，僅以獎座及安排聯展鼓勵全國工藝創作者；轉型後的「台中市工藝師」，申請對象聚焦在台中市的工藝創作者，並增加高額獎金25萬元及工藝師進駐計畫。
台中市工藝師的申請資格為：設籍台中市5年以上的工藝創作者，致力於工藝傳承、保存、發展及創新，具重大貢獻或優良具體事實者。申請類別包括：木、竹、陶瓷、玻璃、金屬、漆、玉石、纖維及其他符合工藝創作所需之媒材項目，審查通過者特由文化局安排空間進駐。
文化局表示，有別於舉辦一次性競賽授予榮譽，更希望能透過實質的獎金與駐館活動，讓工藝師以豐富的知識、技術與視野，永續培養優秀後進，並藉由開放駐館空間讓民眾有機會一窺工藝名家的工作現場，培養地方工藝創作風氣，對工藝師進駐空間與地方社群的活化皆有幫助。
(中時)
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