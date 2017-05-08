高市提升執法準確度 降低交通事故率

交通違規取締是否有助於降低交通事故的發生？國立高雄第一科技大學教授李明聰，在高市道安會報提出研究成果，警方加強交通違規的執法，可有效低交通事故發生；副市長許立明肯定警察局對降低事故的努力，並要求提高執法準確度，以期得到更好的成效減少事故發生。

教授李明聰帶領研究團隊分析高市近4年來警方執法與交通事故的因果關係，並在市府4月份道安會報中指出，從執法與駕駛人行為到事故的發生有密切關係；經研究初步發現取締100件，可減少2件事故發生，因此警方執法密度愈高，愈能有效防範交通事故。

警察局指出，未來將進一步分析事故容易發生的時間、地點及型態，以提高執法的準度，以有限的警力發揮更好的成效。副市長許立明則要求警方在整體預算、人力規模不變下，提出執法上增進強度與準度具體作為，確實降低交通事故的發生。

交通局長陳勁甫說，高市今年1至4月A1類（發生交通事故24小時內死亡）死亡人數40人，相較去年同期59人減少19人，降幅達32.2%，期望道安團隊再接再厲。

另如仁武、林園、前鎮、小港等地多屬重工業區域，大型車輛多，執法重點將以工業區周邊道路針對「機車、年長者、大型車」為主要對象，加強闖紅燈、超速、未依規定左右轉等違規取締；也運用教育與宣導手法提升民眾違規風險認知，及宣導遠離大型車轉彎內輪差與視野盲點等交通安全觀念，將事故發生率降到最低。

(中時)