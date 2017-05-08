失智父認不出雙胞胎孫《超人》李輝才低頭痛哭
南韓男星李輝才（又譯李輝宰）2013年帶著雙胞胎兒子書言、書俊參加親子節目《超人回來了》，父子三人自然互動很受觀眾喜愛，李輝才人氣更是居高不下，在近日播出的最新節目中，李輝才的爸爸因為失智，認不出他一對雙胞胎孫子，讓李輝才忍不住低頭痛哭。
在7日播出的《超人回來了》中，李輝才陪爸爸一起看電視，剛好看到他帶著雙胞胎兒子書言、書俊登上節目《歌謠舞台》畫面，李輝才問爸爸知不知道電視中的人是誰，不料爸爸卻回答「不知道」。先前李輝才曾透露，爸爸健康狀況不太好，不料他卻認不得孫子，李輝才忍不住低頭痛哭，畫面揪心。
在節目最後，李輝才的爸爸也透過書信，向兒子傳達他身為父親對兒子的愛，還對李輝才抱歉自己沒有幫他洗過澡，並寫下「兒子我愛你」，感人片段惹哭不少觀眾。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。