失智父認不出雙胞胎孫《超人》李輝才低頭痛哭

爸爸認不出一對孫子，李輝才忍不住低頭痛哭。（圖／取材自東網）

南韓男星李輝才（又譯李輝宰）2013年帶著雙胞胎兒子書言、書俊參加親子節目《超人回來了》，父子三人自然互動很受觀眾喜愛，李輝才人氣更是居高不下，在近日播出的最新節目中，李輝才的爸爸因為失智，認不出他一對雙胞胎孫子，讓李輝才忍不住低頭痛哭。

在7日播出的《超人回來了》中，李輝才陪爸爸一起看電視，剛好看到他帶著雙胞胎兒子書言、書俊登上節目《歌謠舞台》畫面，李輝才問爸爸知不知道電視中的人是誰，不料爸爸卻回答「不知道」。先前李輝才曾透露，爸爸健康狀況不太好，不料他卻認不得孫子，李輝才忍不住低頭痛哭，畫面揪心。

在節目最後，李輝才的爸爸也透過書信，向兒子傳達他身為父親對兒子的愛，還對李輝才抱歉自己沒有幫他洗過澡，並寫下「兒子我愛你」，感人片段惹哭不少觀眾。

(中時電子報)