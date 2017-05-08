賈靜雯產後速瘦 平小腹、鉛筆腿不科學

賈靜雯3月喜迎三女兒Bo妞出生。(圖／本報系資料照)

賈靜雯產後2個月速瘦。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

42歲賈靜雯3月喜迎三女兒Bo妞出生，現專心在家休養，許久未出門的她，趁著好天氣，帶著咘咘外出運動，不過產後才近2個月，她就已經恢復好身材，網友都驚呼「這媽媽也太狂」。

賈靜雯帶咘咘到公園玩，開心說：「妳陪我運動～我陪妳踢球」，並附上全身照，照片中她帶著墨鏡，抱著咘咘比YA，產後神速瘦身的她，小腹平坦、四肢纖細，恢復產前窈窕體態，吸引網友目光，網友都驚呼：「這媽媽有點狂，居然已經這麼瘦了」、「那個身材太美了」。

而越來越大的咘咘，帶著蝴蝶結髮飾對鏡頭甜笑，粉絲也大讚咘咘跟媽媽一樣漂亮，「以後四個美女可以一起買化妝品」。

(中時電子報)