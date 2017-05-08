模範母親表揚 淡水警宣導反詐騙

淡水警分局犯罪預防宣導團派出卡哇伊的大頭警察寶寶宣導反詐騙知識。（譚宇哲翻攝）

素有「刑警歌王」美譽的偵查佐林慶宏到場獻唱。（譚宇哲翻攝）

母親節即將到來，新北市淡水區公所7日於新市國小舉行模範母親表揚大會，淡水警分局犯罪預防宣導團也派出卡哇伊的大頭警察寶寶宣導反詐騙知識，「刑警歌王」偵查佐林慶宏也到場為媽媽們獻唱，呼籲民眾一起「反詐騙、愛媽咪」。

淡水分局表示，藉由模範母親表揚大會長者齊聚之際，特別教導長者反詐騙觀念，提醒民眾接到陌生來電時，應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」；遇到自稱警調單位的可疑人士，應立即撥打反詐騙專線165或報案專線110查證，多一分查驗，少一分受害。

警方也呼籲，民眾平時就應關心家中長輩，讓長輩多了解詐騙手法、錢財免煩惱，歡度母親節。

(中時)