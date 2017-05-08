模範母親表揚 淡水警宣導反詐騙
母親節即將到來，新北市淡水區公所7日於新市國小舉行模範母親表揚大會，淡水警分局犯罪預防宣導團也派出卡哇伊的大頭警察寶寶宣導反詐騙知識，「刑警歌王」偵查佐林慶宏也到場為媽媽們獻唱，呼籲民眾一起「反詐騙、愛媽咪」。
淡水分局表示，藉由模範母親表揚大會長者齊聚之際，特別教導長者反詐騙觀念，提醒民眾接到陌生來電時，應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」；遇到自稱警調單位的可疑人士，應立即撥打反詐騙專線165或報案專線110查證，多一分查驗，少一分受害。
警方也呼籲，民眾平時就應關心家中長輩，讓長輩多了解詐騙手法、錢財免煩惱，歡度母親節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。