一圓英雄夢!「復仇者聯盟世界巡迴展」登台 預售票即日起開賣!

全球漫威粉絲引領期盼的「復仇者聯盟世界巡迴展」繼紐約、巴黎、拉斯維加斯、首爾及新加坡大獲好評後，終於要來台灣啦!將於6月9日起在 新光三越 台北信義新天地A9 9F 宴會展演館 展出。(時藝多媒體提供)

想變身為電影中的超級英雄嗎?令全球漫威粉絲引領期盼的「復仇者聯盟世界巡迴展」繼紐約、巴黎、拉斯維加斯、首爾及新加坡大獲好評後，終於要來台灣啦!將於6月9日起在 新光三越 台北信義新天地A9 9F 宴會展演館 展出，屆時透過神盾局希爾探員的介紹，將帶領粉絲們進入的復仇者聯盟基地，成為復仇者聯盟的一份子!

「復仇者聯盟世界巡迴展」全名為Marvel’s Avengers S.T.A.T.I.O.N.：Scientific Training and Tactical Intelligence Operative Network (復仇者聯盟基地：科學訓練和戰術情報人員網絡)，是漫威(Marvel)與美國國家航空暨太空總署(NASA)、美國國家科學院(NAS)、美國腦神經技術公司Neuroverse、美國噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)…等科學、科技單位所共同打造，台灣站由台灣華特迪士尼公司經多年努力爭取引進國內，希望同步帶給台灣觀眾全新的展覽體驗。

「復仇者聯盟世界巡迴展」特別開發專屬的智慧導覽系統，參觀者利用現場租借的智慧導覽裝置或自行下載的專屬APP (AVENGERS S.T.A.T.I.O.N. MOBILE)將獲取更多的復仇者聯盟知識，並深入了解每位超級英雄的故事背景及秘密，以完成展區內各個不同的任務。透過智慧導覽裝置讓參觀者彷彿身歷其境，並可親身體驗復仇者聯盟的震撼刺激場面，是粉絲們絕對不能錯過的獨特驚奇旅程！

現場亦將分別介紹復仇者聯盟英雄並展示多樣服裝及電影道具，如美國隊長的盾牌與機車、班納博士的實驗室、鷹眼和黑寡婦的戰衣及武器、蟻人的服裝、頭盔以及從紐約之戰中被保留的奇塔瑞人等，除此之外還可以透過AR模擬效果，穿上鋼鐵盔甲，化身成為「鋼鐵人」！

不必搭飛機出國，在台灣即可享受世界級的展覽體驗，「復仇者聯盟世界巡迴展」為回饋粉絲們，特別推出預售票優惠，即日起至6月8日止購票即享預售優惠價每張270元；TOYOTA車主更可以超低價260元購買預售優惠票。購買預售優惠於入場時還可兌換手遊” MARVEL未來之戰”虛寶一組(價值130元)，限量50,000組，數量有限，送完為止。更多詳情請洽活動官網及台灣漫威粉絲團。

Marvel’s Avengers S.T.A.T.I.O.N.「復仇者聯盟世界巡迴展-台灣站」

展覽日期：2017年6月9日~9月10日

展覽時間：週日~週四 11:00~21:30、週五~週六 11:00~22:00(閉館前30分鐘停止售票及入場)

展覽地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F 宴會展演館

指導單位：台灣華特迪士尼公司

主辦單位：野獸國股份有限公司、台灣電通股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司

主要贊助： TOYOTA

贊助單位： TutorABC、Netmarble

服務專線：野獸國股份有限公司0800-806355 (週一至週五09:00~18:00)

預售票資訊

預售單人票：270元

販售時間：2017年5月8日~6月8日

售票通路：全台ibon售票系統、全家Famiport、udn售票網、博客來售票網、GOMAJI及17-Life

TOYOTA車主預售優惠票資訊

TOYOTA車主預售單人票：260元 (於展覽入場時須出示行照正本或TOYOTA驅動城市APP愛車秘書驗證頁後入場，每人限購4張)

販售時間：2017年5月8日~6月8日

售票通路：全台ibon售票系統

「復仇者聯盟世界巡迴展」專屬APP

名稱：AVENGERS S.T.A.T.I.O.N. MOBILE

6月9日起Apple Store及Google Play繁體中文版正式開放下載

(中時電子報)