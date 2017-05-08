反日、台獨聚集烏山頭水庫 互相叫囂表達意見

自由台灣黨主席蔡丁貴8日集結4、50位民眾，想前往烏山頭水庫參加八田與一追思會，但卻被擋在門口。（萬于甄攝）

反日民眾與獨派人士集結在烏山頭水庫園區門口，雙方各自叫囂呼喊口號，幸未發生嚴重衝突。（萬于甄攝）

嘉南農田水利會8日封園管制進入八田與一逝世追思會人員，但反日民眾與獨派人士雙方都想入園，全被擋在烏山頭水庫門口，警方則居中把兩派人馬隔開，讓各自表達意見。日前公開宣告要參加追思會的蔡丁貴一行人，在水庫前與反日民眾隔空叫囂後，先行離去。

自由台灣黨主席蔡丁貴一行50多人8日搭著遊覽車來到烏山頭水庫前，希望進入園區，卻碰上不滿八田與一的民眾，警方為避免雙方爆發衝突，築起人牆，讓雙方各自表達意見，對此，蔡丁貴表示，可以體諒主辦單位的難處，會調整時間再向八田與一銅像致意。

反日民眾在烏山頭水庫門口高喊「日本人滾回去」、唱起《梅花》，蔡丁貴等人則呼喊「台灣中國，一邊一國」，雙方隔著馬路叫囂，所幸未出現衝突場面，隨後，蔡一行人就上車離去。

離去前蔡丁貴接受媒體採訪說，日本在台灣殖民期間確實有不好的地方，但也有諸多貢獻，而八田與一確實對台灣有貢獻，雖有人認為砍下八田與一銅像，就會達成目的，但卻適得其反。

(中時)