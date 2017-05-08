全大運》楊俊瀚百米10秒22 破5年全國紀錄

楊俊瀚全大運百米10秒22破全國，10秒23為參考成績。(林宋以情攝)

田徑場上破聲連連，8日上午公開男子110公尺跨欄楊尉廷創全國新猷，下午100公尺決賽，台體大「飛毛腿」楊俊瀚飆出10秒22，改寫易緯鎮2012年10秒28的全國紀錄，同時也一併締造大會新猷。

我國200公尺紀錄保持人楊俊瀚，昨100公尺預賽就跑出10秒31，距離全國紀錄僅0.03秒差距，決賽不負眾望，一口氣將全國紀錄推進0.06秒，也將前輩易緯鎮的名字送入史冊，跑過終點後忍不住為自己振臂吶喊。

楊俊瀚上次改寫全國紀錄已經是2年前高雄全運，當時以18歲之齡跑出20秒53，成為200公尺新科紀錄保持人，背負外界期待將近1年半，終於再創全國新猷，楊俊瀚也不禁嘆時光飛逝，「上次改寫紀錄才18歲，轉眼自己也20歲了。」

楊俊瀚全大運百米10秒22破全國。(林宋以情攝)

原本就將破全國百米紀錄當目標，10秒22成績楊俊瀚自知還有進步空間，上屆仁川亞運，中國大陸蘇炳添以10秒10摘銀，銅牌日本高瀨慧也有10秒15，楊俊瀚說，「畢竟亞洲要進前8，至少要跑進10秒2，當然還是要繼續朝亞洲頂尖邁進。」

(中時電子報)