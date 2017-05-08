MLB》黑暗騎士哈維遭禁賽 美媒：他該長大了

哈維因違反隊規，8日遭大都會禁賽。(美聯社資料照)

「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)投球時威風八面，讓人為之瘋狂，但難掌控的個性，卻令球團傷透腦筋，如今他觸犯隊規遭處禁賽3場，雖然原因還不明朗，不過看著哈維又闖禍，美國資深記者羅森索(Ken Rosenthal)8日語重心長直言，他除該向大都會道歉，「自己也該長大了！」

哈維今年甫熬過胸廓出口症侯群復出，至今先發6場，繳出2勝2敗、自責分率5.14成績，原定今天要先發對馬林魚，沒想到賽前大都會突然換將，隨後就傳他違反隊規遭禁賽。儘管隨後有哈維身旁的關係人透露，他似乎是前一天打高爾夫頭痛向球團報備，但雙方似乎溝通不良，結果卻是如此，但這說法似乎不被認同。

哈維關係人認為，哈維可能是因僅傳簡訊告知，而惹怒球團，但他認為如果哈維是初次犯錯，大都會應該要包容他。不過羅森索指出，哈維2015年就曾因無故缺席練球公開道歉，且保證不會再有類似行為，現在類似的情形出現，尤其又在大都會打出8戰6勝佳績時出包，恐怕是難以被接受。

羅森索語重心長的說，哈維無疑有成為如薛爾瑟(Max Scherzer)等大投手的實力，但應該像狄葛朗(Jacob deGrom)一樣穩定，別有不成熟行為讓人擔心，且要他把大衛萊特(David Wright)、葛蘭德生(Curtis Granderson)等前輩的教誨聽進去，直言若哈維經過禁賽仍沒醒悟，那他會有更多麻煩纏身。

(中時電子報)