郭董赴美設廠 陳良基：應正面看待

鴻海董事長郭台銘（右）日前二度訪白宮。（圖/摘自David Nakamura Twitter）

科技部長陳良基今日赴Yahoo TV接受專訪，被問及鴻海董事長郭台銘赴美設廠，是否對台灣造成衝擊，陳良基認為，能在世界各地不同地區設廠，等於可佔下當地的市場，台灣應正面看待。

陳良基表示，郭董赴美投資，目前整個效應還不清楚，但若從整個產業鏈來看，鴻海業務較屬於終端組裝部分，和客戶連結性很高，所以對鴻海來說，越接近客戶端和市場端，對其有必要性。

陳良基指出，由於台灣產業目前仍較屬元件化的階段，若能在世界各地不同地區設廠，對台灣來說反而是好事，等於可佔下當地的市場，台灣應正面看待。

陳良基提到，自己甚至希望台商也能去印度設廠，在印度市場佔有一席之地，可讓台灣零件在各地可創造更高的價值。

(中時)