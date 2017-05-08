花蓮市率先推以「豬能吃來分類」廚餘

花蓮市公所率先推動生、熟廚餘分類回收。（許家寧攝）

7月1日起花蓮縣將強制使用透明、半透明垃圾袋，提升回收成效。（許家寧攝）

花蓮市清潔隊率先響應花蓮縣配合環保署推動生熟廚餘回收分類，即日起隨車放置紅、藍色廚餘桶，讓民眾清楚區分，清潔隊強調只要記住「以豬能吃來分類」原則，生廚餘可做堆肥，熟廚餘可以養豬，目前暫時為勸導階段，近期內將會研擬退收與處罰機制。

垃圾要分類回收，花蓮市廚餘回收即日起也要分類，花蓮市清潔隊昨天宣布跟進環保局政策，率全縣13鄉鎮之先，生熟廚餘將隨著垃圾車回收，另外，每周二、四、六上午清潔隊前臨時垃圾回收定點，也將設置生、熟廚餘回收桶。

「生、熟食廚餘要怎麼分？」清潔隊長黃嘉國表示，熟廚餘指的是「烹調過的食品」及「營養成分較高的廚餘」，包括剩菜、剩飯、罐頭食物及泡麵，以及其他不再食用的食品、熟食、食材等，這些回收後將無償提供給各養豬戶使用。

不適合豬食的生廚餘，包括果菜殘渣、果皮、過期水果、生菜類、咖啡渣、中藥渣及菜葉渣等，這些無法提供給豬隻食用的廚餘回收後，將進行堆肥處理。他強調，像貝殼、蝦殼及骨頭，人類無法食用，豬也無辦法吃，應視為一般垃圾。

為了避免廚餘發臭，黃嘉國建議民眾在用塑膠袋或廚餘桶裝廚餘之前，請先把水分瀝乾，並且將筷子、湯匙及牙籤等雜物拿出來，不要混入廚餘裡，即日起將在全市展開宣導，未來也將研擬退收與處罰機制。

(中時)